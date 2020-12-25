В Кузбассе возбудили дело по факту гибели в шахте горнорабочего

КЕМЕРОВО, 25 декабря. /ТАСС/. Следственные органы Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту гибели в одной их шахт Кузбасса горнорабочего, на которого рухнул пласт угля. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального управления СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 22 декабря в одной из шахт Кузбасса горнорабочий с напарником устанавливал оборудование в горной выработке. Когда 34-летний мужчина наклонился к цепи главного привода, на него рухнул пласт угля, нанеся травмы, несовместимые с жизнью. Напарник рабочего не пострадал. Точная причина смерти будет установлена экспертизой.

Это первый из двух случаев гибели рабочих при добыче угля в Кемеровской области за последнюю неделю. 23 декабря на угольном разрезе "Виноградовский" погиб машинист экскаватора, которого вместе с машиной завалило глиной. По данному факту также возбуждено уголовное дело.