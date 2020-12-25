Мэрия Новосибирска отказалась от планов строить снегоплавильные станции в ближайшее время

НОВОСИБИРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Мэрия города Новосибирска, где имеется серьезный дефицит снегоуборочной техники и где в последние два дня сильные снегопады парализовали улицы города, отказалась от планов по строительству в ближайшее время восьми снегоплавильных станций. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в мэрии города.

Первая в мире компактная подземная снегоплавильная станция для небольших территорий разработана и запущена в производство в Новосибирске в 2017 году. В начале 2020 года мэрия сообщила о запуске второй станции, которая позволила на 10% увеличить объемы вывоза снега. Также сообщалось, что в перспективе городские власти планируют установку еще восьми таких станций - по одной в каждом районе.

"Строительство снегоплавильной станции является капиталоемким мероприятием. В настоящее время бюджет города не располагает финансовыми средствами для реализации данных мероприятий", - сообщили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что первые две станции были построены по концессионному соглашению. При этом одна из них - снегоплавильная на улице Федосеева - закрыта и в настоящее время не работает. Уточнить причины закрытия в мэрии не смогли.

Прошлая зима в Новосибирске была одной из самых снежных за полувековую историю наблюдений. Как сообщали в мэрии города, с ноября 2019 года по февраль 2020 года в Новосибирске выпало 167% среднегодовой нормы снега. Из-за обильных снегопадов муниципальные службы не справлялись со своевременной уборкой снега, в связи с этим в городе вводился режим ЧС для того, чтобы привлекать к уборке стороннюю технику.

Как ранее заявлял мэр Анатолий Локоть, мэрия Новосибирска из-за пандемии коронавируса не смогла закупить в 2020 году новую уборочную технику. По информации местных СМИ, в 2018-2019 годах город купил 61 единицу специализированной техники, на начало года в Новосибирске находилось 765 единиц специализированной техники, потребность составляла 840 машин.