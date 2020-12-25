В двух городах Кузбасса ввели режим неблагоприятных метеоусловий

КЕМЕРОВО, 25 декабря. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), при котором в воздухе могут накапливаться загрязняющие вещества, ввели на четыре дня в городе Новокузнецке и Прокопьевске Кемеровской области. Предприятиям рекомендовано снизить выбросы до 29 декабря, говорится в пятницу в сообщении на сайте Минприроды Кемеровской области.

"В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 18 час. 00 мин 25.12.2020 до 18 час. 00 мин 29.12.2020", - говорится в сообщении.

По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 26 по 28 декабря в Кемеровской области местами ожидаются сильные морозы -40 градусов и ниже, преимущественно без осадков.

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) был введен для крупных промышленных городов Кузбасса в конце ноября, когда в регионе похолодало и установилась безветренная погода, что стало приводить к скоплению вредных веществ в нижних слоях атмосферы. Жители Кузбасса в течение нескольких недель жаловались в соцсетях на сильный смог и задымленность воздуха. Управление Роспотребнадзора по Кемеровской в ходе проверки обнаружило в пробах воздуха из трех районов Кемерово превышение нормативов токсичного углеводородного соединения - бензапирена.

В период НМУ, например, в сильные морозы при безветренной погоде, в нижних слоях атмосферы накапливаются загрязняющие вещества от выбросов промышленных предприятий и угольных печей в домах частного сектора. Превышение концентраций могут фиксировать, в частности, по токсичному углеводородному соединению первого класса опасности бензапирену, который образуется при сжигании, в том числе нефтепродуктов, и попадает в воздух с выбросами промышленных предприятиях. Власти вводят режим НМУ и ограничивают количество выбросов, чтобы снизить негативное воздействие на атмосферу.