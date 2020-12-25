Особую экономическую зону планируют создать в моногороде Топки в Кузбассе

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Кузбасса подали заявку в Минэкономразвития РФ на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) в моногороде Топки. Об этом сообщил в пятницу губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Мы подали еще заявку на создание особой экономической зоны в Топкинском районе, это недалеко от города Кемерово. [Там] тоже прекрасные условия", - сказал он на пресс-конференции, организованной ТАСС и центром "Мой бизнес" в Кузбассе.

Как пояснили ТАСС в департаменте инвестиционной политики Кузбасса, речь идет о создании ОЭЗ промышленно-производственного типа "Кузбасс". Его территория очень выгодно расположена относительно транспортной инфраструктуры: рядом узловая станция транссибирской железнодорожной магистрали и буквально в 5 км выезд на федеральную трассу Р-255. Потенциальными инвесторами заявлены проекты, планируемые к реализации на территории ОЭЗ, с объемом инвестиций более 8 млрд рублей и созданием порядка 200 новых рабочих мест. В целях реализации проектов необходимо строительство инженерной и транспортной инфраструктуры

"И вот я прошу еще и поддержать особую экономическую зону в Топкинском районе, там просто вал желающих с малого и среднего бизнеса, [которые хотят] заходить туда, вот это была бы очень сильная, мощная поддержка на следующий год. Это привело бы к взрывному эффекту. Поэтому прошу рассмотреть наши заявки и поддержать", - обратился глава региона к замглавы Минэкономразвития РФ Петру Засельскому, который также принял участие в пресс-конференции.

Моногород Топки находится примерно в 40 км от областного центра города Кемерова, в нем проживают порядка 28 тыс. человек. Градообразующим предприятием является завод "Топкинский цемент", где занята значительная часть трудоспособного населения города.