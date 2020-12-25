Мэра Бердска переизбрали на второй срок

НОВОСИБИРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Совет депутатов города Бердска, одного из старейших городов Новосибирской области в 38 км от Новосибирска с населением более 100 тыс. человек, тайным голосованием переизбрали на должность мэра Евгения Шестернина, занимающего пост с 2015 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба мэрии Бердска.

"На внеочередной 44 сессии депутаты совета депутатов города Бердска выбрали главу города Бердска. Большинством голосов был избран Шестернин Евгений Анатольевич", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, за Шестернина проголосовали 25 из 27 депутатов. Депутаты также рассмотрели заявки и программы еще двух кандидатов - бывшего председателя совета депутатов Баганского района Сергея Синяева и бывшего директора компании "Вымпел-Сервис", специализирующейся на жилищно-коммунальных услугах, Николая Яковченко.

Евгений Шестернин был избран мэром Бердска в 2015 году тайным голосованием сроком на 5 лет. Депутаты переизбрали его на эту должность также на пятилетний срок.