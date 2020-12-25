Синоптики прогнозируют 40-градусные морозы на юго-западе Сибири в ближайшие двое суток

ТАСС, 25 декабря. Морозы пришли на юг Западной Сибири - температура воздуха в Омске, Новосибирске, Томске и на Алтае опустилась ниже 25 градусов, а в ближайшие двое суток станет еще ниже на 10-15 градусов. В связи с морозами управления МЧС сибирских регионов объявляют штормовые предупреждения, а власти - режимы повышенной готовности, сообщили представители ведомств, властей и синоптики.

Как сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков, морозы в пределах 25 градусов пришли в Западную Сибирь в пятницу, в частности, в Томскую, Омскую, Новосибирскую, Кемеровские области, а также в Алтайский край и в Республику Алтай. "В ближайшие сутки - она [температура] может опуститься до минус 35, в некоторых районах ниже минус 40 - на 10-15 градусов. И только в середине недели, мы прогнозируем в среду-четверг, температура поднимется где-то до минус 10 градусов", - сказал собеседник агентства.

В связи с прогнозом власти и коммунальные службы сибирских регионов вводят режимы повышенной готовности - они уже объявлены в Барнауле (Алтайский Край), в Омске, в Новосибирской области. В частности, мэрия Барнаула, где в ночь на 26 декабря в городе ожидается 36-38 градусов, организовала усиленную уборку снега и развернула пункты временного размещения в случае ЧП. Мэрия Омска в связи с аномальными холодами перевела диспетчерские службы ресурсоснабжающих и управляющих компаний на круглосуточный режим работы и велела подготовиться к экстренному реагированию на возможные ЧП, а мэрия Томска разрешила не проводить уроки для школьников, если температура опуститься ниже 35-40 градусов.

Главные управления МЧС по Новосибирской области, Томской области и Алтайскому краю объявили оперативные предупреждения и намерены усилить патрули на федеральных и региональных трассах, чтобы в случае необходимости помочь автомобилистам. Жителей этих регионов просят не покидать дома без необходимости и воздержаться от дальних поездок, а также отказаться от употребления алкоголя на улице, не носить металлические украшения, как можно теплее одеваться и пользоваться специальными кремами для кожи во избежание обморожений.

Сибирское управление автомобильных дорог выведет на круглосуточное дежурство более 30 экипажей подрядных организаций, чтобы следить за федеральными трассами. "Для экстренной помощи водителям в организациях, обслуживающих федеральные трассы, сформированы дежурные экипажи, которые будут круглосуточно патрулировать участки дорог на машинах, оснащенных теплыми вещами для людей и средствами обогрева и буксировки для транспортных средств. В качестве пунктов обогрева и ремонта задействуют более трех десятков технических баз подрядных организаций", - говорится в сообщении управления.

Восток ожидает морозы перед Новым годом

На Востоке Сибири морозы ожидаются с воскресенья - температура воздуха опустится на 20 градусов. "В Красноярске, где сейчас чуть ниже минус 10 градусов, в воскресенье температура понизится до минус 35. В понедельник до минус 30-33. И повышение температуры - до минус 20 - только в середине недели", - сказал Синенков.

В связи с прогнозом власти и коммунальщики восточно-сибирских регионов также подготовились к заморозкам. Как сказал ТАСС министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Афанасьев, энергокомплекс Красноярского края был подготовлен к аномальным морозам. "Энергетика, конечно же, выдержит. Сибирь, севера - всегда морозы, для энергетиков это не новость. У меня нет больших сомнений, что зимний период пройдет достаточно ровно", - сказал Афанасьев.

Готовятся к заморозкам и городские коммунальные службы. "Провели дополнительные инструктажи персонала по работе в сложных погодных условиях. Для оперативной ликвидации возможных аварийных повреждений усилили состав дежурных бригад. Снабдили аварийщиков необходимым оборудованием, материалами и коммунальной техникой. На время сорокоградусных морозов отменяем плановые ремонты на сетях, требующие продолжительного отключения холодной воды", - цитирует пресс-служба красноярской ресурсоснабжающей организации "Краском" слова гендиректора Олега Гончерова.