В Омской области на покупку жилья для сирот в 2021 году выделят более 478 млн рублей

ОМСК, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Омской области в 2021 году направят на приобретение жилья для детей-сирот, обеспеченность которых жильем в регионе не превышает 5%, более 478 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"В 2021 году из бюджетов всех уровней на закупку квартир для льготной категории детей-сирот будет направлено 478,6 млн рублей - это на 29% больше, чем было запланировано в текущем году. В том числе федеральная субсидия составит 264,5 млн рублей, что на 65,3 млн рублей или 32% больше, чем было предусмотрено на 2020 год. Из областного бюджета выделено 214,1 млн рублей - это на 41,4 млн рублей или 24% больше, чем было рассчитано на этот год", - сообщили в пресс-службе.

Всего за три года Омская область получит на покупку жилья для сирот из федерального бюджета 815 млн рублей. С учетом региональных средств общий объем финансирования составит 1 млрд 244 млн рублей. На эти средства планируется приобрести не менее 720 квартир.

В правительстве отметили, что власти региона прорабатывают дополнительные формы обеспечения выпускников детских домов жильем. В частности, ведется работа с застройщиками, для повышения темпов приобретения квартир внесены изменения в областное законодательство, которые позволяют покупать жилье по рыночным ценам. "В комплексе принимаемые меры позволили в этом году приобрести большую партию квартир в сельских районах", - отметили в пресс-службе. По итогам этого года дети-сироты получат 198 квартир.