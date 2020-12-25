Празднование 300-летия Кузбасса пройдет в гибридном формате

ТАСС, 25 декабря. Празднование 300-летия со дня образования Кемеровской области, которое состоится в 2021 году, пройдет в смешанном формате - онлайн и офлайн. Об этом в пятницу ТАСС сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

"Точно будет гибридный [формат], какое будет смещение в плане онлайна, пропорции я не готов сейчас сказать, потому что все будет зависеть от эпидемиологической обстановки", - сказал он.

При этом Цивилев отметил, что власти, безусловно, заинтересованы в проведении празднований в классическом формате. "Мы заинтересованы в том, чтобы у нас все было офлайн, все в обычном режиме, живое общение не заменить ничем, поэтому мы полностью за то, чтобы к нам приезжали люди, чтоб у нас на территории все проходило", - рассказал собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин в августе 2018 года подписал указ "О праздновании 300-летия образования Кузбасса". Основные праздничные мероприятия в регионе запланированы на 6 июля 2021 года. Праздничная дата связана с 1721 годом, когда рудознатцем Михайло Волковым были открыты первые месторождения угля на территории Кемеровской области. Российская академия наук подтвердила, что именно тот год можно считать датой начала промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна.