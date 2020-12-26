Источник: попавший в ДТП в Новосибирской области автобус был исправен

НОВОСИБИРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Автобус, попавший в ДТП с грузовиком в Черепановском районе Новосибирской области, в результате которого один человек погиб и девять пострадали, находился в исправном техническом состоянии, сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона.

"Автобус находился в исправном техническом состоянии. Информации о его неисправности не было", - сообщил источник, добавив, что автобус перед аварией не уступил дорогу грузовику. "По предварительным данным, водитель автобуса не предоставил преимущество проезда грузовому автомобилю".

По информации источника, все пострадавшие были доставили в Черепановскую ЦРБ. Детей среди них нет. Прокуратура организовала проверку, отметили ТАСС в ведомстве. В пресс-службе Сибуправтодора уточнили агентству, что дорожное полотно на трассе, где произошло ДТП, было очищено от снега, состояние дороги не могло стать причиной инцидента.

Маршрутный автобус №110 "Черепаново - Ярки" принадлежит МУП "Черепановское пассажирское автотранспортное предприятие", информацию ТАСС подтвердили в диспетчерской службе предприятия. Предварительные причины ДТП и техническое состояние автобуса в компании уточнить не смогли, пояснив, что обстоятельства устанавливает следствие.

Грузовик DAF и рейсовый автобус ПАЗ столкнулись в субботу утром на 108 км автодороги Р-256 в Новосибирской области. Автобус перевозил людей из села Ярки в село Майское. В результате ДТП погиб водитель ПАЗа, пострадали водитель грузовика и пассажиры.

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