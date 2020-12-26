В зоопарках Сибири усилили кормление животных из-за аномальных морозов

ТАСС, 26 декабря. Зоопарки сибирских регионов, где в субботу температура воздуха опустилась ниже 40 градусов, увеличили порции еды для животных, добавили в их рацион лук и чеснок, а также подогревают питье. Теплолюбивые животные заблаговременно переведены в оборудованные вольеры, а оставшиеся на улице чувствуют себя в сильный мороз вполне комфортно, сообщили ТАСС представители зоопарков.

Дополнительный корм и лук от простуды

Ранее синоптики предупредили, что в регионы Сибири идет арктический циклон, который проследует от гор Алтая до Приморья. В регионах Западной Сибири уже установились сильные морозы, которые, по прогнозам синоптиков, продержатся до 30-31 декабря.

Из-за похолодания сотрудники одного из крупнейших в России новосибирского зоопарка на четверть увеличили порции корма для невольерных животных, которые живут на улице, но не являются морозостойкими. "Это в основном представители семейства кошачьих и куньих. Дополнительные меры планируем сохранить до конца сильных холодов, примерно до 30 декабря", - сообщил ТАСС директор зоопарка Андрей Шило.

В единственном в России сельском зоопарке в поселке Большеречье под Омском животных, содержащихся на улице, также перевели на усиленный паек, сказала ТАСС представитель зоопарка Наталья Болотова.

"Мы переживали и более сильные холода, до минус 40 градусов, поэтому просто немного изменили питание. У парнокопытных животных больше сухого корма и всегда есть сено, хищникам увеличили порции мяса, - рассказала Болотова. - А остальные животные, которые не приспособлены к зимним условиям, давно переведены в теплые помещения".

По ее словам, самые заметные изменения претерпел рацион обезьян. "Они хоть и содержатся в тепле, но подвержены простудным заболеваниям. Поэтому для профилактики мы им даем чеснок и лук. Чеснок они не особо любят, а лук иногда прямо как яблоки едят", - отметила она.

В красноярском зоопарке "Роев Ручей", где обитают достаточно морозостойкие животные - овцебыки, верблюды и зубры, приняли решение подогревать для них питье.

Теплые домики и игровые зоны для тигрят

Помимо усиленной кормежки, сотрудники зоопарков утеплили подстилки для своих питомцев сеном и соломой, самых теплолюбивых - приматов и львов - заранее перевели в теплые вольеры.

"А северные животные достаточно хорошо переносят морозы. Например, овцебыки, зубры, верблюды и при более низких температурах хорошо себя чувствуют. У них есть укрытия, домики, которые застилаются соломой, и они могут пойти туда погреться", - рассказали ТАСС в красноярском зоопарке "Роев Ручей".

Как отметила Наталья Болотова, часть животных очень комфортно чувствует себя в морозы, поэтому их с мороза даже теплыми домиками не заманишь. Например, краснокнижные амурские тигры, которые этой осенью переехали в новые просторные вольеры под открытым небом, с деревьями и природным грунтом.

"Для них как раз морозец - самое то, потому что в теплую погоду им очень жарко, - пояснила она. - Особенно радуются малыши (весной в зоопарке родились два амурских тигренка). Ну и маме их спокойнее, они меньше ее беспокоят, есть на что отвлечься в вольере".