СК возбудил дело из-за отравления ребенка парами хлора в бассейне в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудники управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело после отравления шестилетнего ребенка парами хлора в одном из общественных бассейнов Красноярска. По версии следствия, пары через вентиляцию попали в помещения бассейна, из-за чего людей пришлось эвакуировать, а ребенка - доставить в больницу, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"25 декабря 2020 года в вечернее время в следственные органы из полиции поступило сообщение о том, что госпитализирован шестилетний мальчик, получивший отравление парами хлора во время посещения бассейна. После установления первоначальных обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

По предварительной версии следствия, вечером рабочий бассейна, находясь на цокольном этаже, залил в систему дезинфекции воды гипохлорид натрия, по неустановленной причине произошла бурная химическая реакция, в результате которой ядовитые пары хлора через систему вентиляции распространились по помещению бассейна. Все посетители были эвакуированы, шестилетнему ребенку потребовалась госпитализация.

Как ТАСС уточнили в региональном управлении Следственного комитета, ребенок находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.