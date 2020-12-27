Новосибирский суд арестовал имущество лидеров "Церкви последнего завета"

ТАСС, 27 декабря. Центральный суд Новосибирска арестовал земельные участки, дома и транспорт руководителей "Церкви последнего завета", обвиняемых в создании религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над гражданами. Основанием послужили иски от потерпевших на сумму более 12 млн рублей, сообщили в своем Telegram-канале адвокаты обвиняемых.

"Центральный районный суд города Новосибирска вынес три решения о наложении ареста на имущество Торопа С. А., Ведерникова В. О. и Редькина В. В. В решениях перечислены земельные участки и дома, а также транспортные средства, принадлежащие обвиняемым. Адвоката на месте ознакомили с решениями, но копии снять не дали, кроме решения по Ведерникову В.О.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что основанием для ареста имущества являются иски от потерпевших на сумму 12,2 млн рублей. "Таким образом, следствие переживает, что обвиняемые могут избавиться от имущества и не смогут выплатить ущерб потерпевшим. Арест имущества означает, что теперь продать, подарить, сдать в аренду и т. п. его нельзя. Пользоваться имуществом можно. В ближайшее время защита обжалует указанные решения об аресте", - отмечается в сообщении.

В конце сентября основатель религиозной общины Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, пресс-секретарь общины Вадим Редькин и руководитель школы при "Церкви последнего завета" Владимир Ведерников были арестованы. По данным СК, руководители общины в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 239 УК РФ ("Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами"). Центр "Церкви последнего завета" расположен в так называемой "Обители рассвета" в Курагинском районе на юге Красноярского края.