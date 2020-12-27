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Новосибирский суд арестовал имущество лидеров "Церкви последнего завета"

Основанием для решения суда стали иски от потерпевших на сумму 12,2 млн рублей

ТАСС, 27 декабря. Центральный суд Новосибирска арестовал земельные участки, дома и транспорт руководителей "Церкви последнего завета", обвиняемых в создании религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над гражданами. Основанием послужили иски от потерпевших на сумму более 12 млн рублей, сообщили в своем Telegram-канале адвокаты обвиняемых.

"Центральный районный суд города Новосибирска вынес три решения о наложении ареста на имущество Торопа С. А., Ведерникова В. О. и Редькина В. В. В решениях перечислены земельные участки и дома, а также транспортные средства, принадлежащие обвиняемым. Адвоката на месте ознакомили с решениями, но копии снять не дали, кроме решения по Ведерникову В.О.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что основанием для ареста имущества являются иски от потерпевших на сумму 12,2 млн рублей. "Таким образом, следствие переживает, что обвиняемые могут избавиться от имущества и не смогут выплатить ущерб потерпевшим. Арест имущества означает, что теперь продать, подарить, сдать в аренду и т. п. его нельзя. Пользоваться имуществом можно. В ближайшее время защита обжалует указанные решения об аресте", - отмечается в сообщении.

В конце сентября основатель религиозной общины Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, пресс-секретарь общины Вадим Редькин и руководитель школы при "Церкви последнего завета" Владимир Ведерников были арестованы. По данным СК, руководители общины в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 239 УК РФ ("Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами"). Центр "Церкви последнего завета" расположен в так называемой "Обители рассвета" в Курагинском районе на юге Красноярского края.

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