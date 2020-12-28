В Иркутской области заключили новый контракт на реконструкцию дороги на острове Ольхон

ИРКУТСК, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Иркутской области заключили новый контракт на реконструкцию первого - шестикилометрового - участка дороги на байкальском острове Ольхон. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального правительства.

Летом 2020 года правительство области расторгло контракт с предыдущим подрядчиком, компанией "Стройдорхолдинг", которая выиграла аукцион, но к выполнению работ не приступила. Губернатор Игорь Кобзев сообщал ТАСС, что подрядчик сам отказался от контракта.

"[Новый] контракт на проведение капитального ремонта автомобильной дороги Баяндай - Еланцы - Хужир на участке со 153,9 км по 159,5 км был подписан 22 декабря 2020 года. Сейчас в оперативном порядке к месту последующих работ подрядная организация завозит тяжелую технику", - говорится в сообщении.

До конца февраля на Ольхоне обустроят строительный городок. К реконструкции участка дорожники приступят в начале дорожно-строительного сезона в 2021 году. По условиям контракта, завершить работу подрядчик должен в 2022 году. По информации с сайта госзакупок, новый контракт заключен с ООО "Эксплуатационное предприятие "Байкал-138". Стоимость работ - 269,8 млн рублей.

В 2017 году во время "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным жители Ольхона пожаловались на инфраструктурные проблемы. Они сообщили, что по острову проложена грунтовая дорога протяженностью 35,2 км, которая находится в плохом состоянии. Президент потребовал от властей региона решить вопрос с реконструкцией.

Ольхон - самый большой и единственный населенный остров на озере Байкал. Является популярным местом отдыха среди туристов. Входит в состав Прибайкальского национального парка. С материком соединен паромной переправой, в зимнее время действует ледовая дорога.