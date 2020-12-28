В Иркутской области временно закрыли школу после массового отравления учеников

ИРКУТСК, 28 декабря. /ТАСС/. Работа школы в городе Шелехове в Иркутской области, где на прошлой неделе произошло массовое отравление, временно приостановлена. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"В школе организован комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. На основании приказа директора школы деятельность образовательного учреждения временно приостановлена", - говорится в сообщении.

По данным на субботу, у 112 человек, в том числе одного преподавателя, подтвердилась острая кишечная инфекция. "Заболевание у всех протекает преимущественно по типу гастроэнтерита легкой и средней степени тяжести, двое пострадавших находятся на стационарном лечении", - отметила пресс-служба.

Как сообщал ТАСС, 24 декабря 117 учеников школы №6 города Шелехова пожаловались на тошноту и рвоту, 22 школьника обратились за медицинской помощью, двое из них были госпитализированы. Специалисты Роспотребнадзора обследовали школьный пищеблок, выявили нарушения технологии приготовления блюд, условия хранения продуктов. Губернатор региона Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщал, что причиной массового отравления в школе, по предварительным данным, стала плохо проваренная курица. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Шелехов находится в 20 км от Иркутска. В городе проживают около 50 тыс. человек.