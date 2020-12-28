Обвиняемую в мошенничестве экс-главу иркутского Минздрава оставили под арестом

ИРКУТСК, 28 декабря. /ТАСС/. Иркутский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу на арест экс-министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой, обвиняемой в мошенничестве при исполнении госконтракта на поставку средств индивидуальной защиты. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба суда.

"Иркутский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Октябрьского районного суда Иркутска от 2 декабря об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области Н. П. Ледяевой. <…> Суд, рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, оставил меру пресечения - заключение под стражу на два месяца - без изменения", - говорится в сообщении.

Решение об аресте оспаривала защита экс-чиновницы.

Ледяеву, ушедшую с поста министра здравоохранения в начале ноября, задержали 30 ноября. Ей и еще четверым фигурантам дела предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года Ледяева, будучи главой регионального Минздрава, ее сын и ряд других лиц похитили из бюджета Иркутской области около 25 млн рублей при исполнении государственного контракта на поставку медицинских масок и респираторов для нужд министерства. Установлено, что чиновница, используя служебное положение, обеспечила заключение госконтракта, зная, что ее сын и иные лица намерены поставить несоответствующие условиям контракта медицинские изделия.

Еще одно уголовное дело, связанное с поставками медицинских масок, было возбуждено в октябре. По нему проходят шесть предпринимателей, которые, по версии следствия, имеют отношение к поставкам в три медучреждения региона фальсифицированных масок на сумму более 40 млн рублей. По решению суда основной фигурант дела - индивидуальный предприниматель из города Ангарска Алексей Сорокин - отправлен под арест. Ему предъявлено обвинение в совершении трех эпизодов преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), и трех эпизодов преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238. 1 УК РФ ("Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Пятерым обвиняемым была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Среди них сын Ледяевой Илья Белоусов.