В Кузбассе разрешили массовые мероприятия на улице в новогодние праздники

КЕМЕРОВО, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Кузбасса сняли запрет на проведение зрелищных и досуговых мероприятий на улице в дни новогодних праздников до 7 января включительно. Участникам массовых мероприятий необходимо носить маски и соблюдать дистанцию, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб.

"С 28 декабря по 7 января разрешено проведение на открытом воздухе культурных, развлекательных, досуговых, зрелищных мероприятий, связанных с празднованием Нового года и Рождества с участием граждан. Участники мероприятий обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию не менее 1,5 м", - говорится в сообщении.

В ближайшее время муниципальные власти должны сформировать планы праздничных мероприятий.

Кроме того, отмена ограничений коснулась и заведений общественного питания в Кузбассе. Кафе и рестораны в ночь с 6 на 7 января смогут работать, как и в новогоднюю ночь, до 3:00 при условии соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и рекомендаций Роспотребнадзора. В остальные праздничные дни января принимать гостей общепит может с 6:00 до 1:00.

По данным регионального оперативного штаба на 28 декабря, в Кузбассе зарегистрировано 25 468 случаев заражения коронавирусом, в том числе 141 случай за минувшие сутки. Выздоровели 22 305 человек, умер 461. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в декабре власти региона поэтапно отменяют действующие ограничения по коронавирусу.