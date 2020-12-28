В регионах Западной Сибири зафиксировали рекордные за последние 100 лет морозы

ТАСС, 28 декабря. Рекордные за последние 50-100 лет показатели минусовой температуры зафиксированы в выходные на территории Западной Сибири, где столбик термометра опускался до 49 градусов. Из-за установившегося похолодания в Сибири произошел рост обморожений, а также задержка авиарейсов, аварийные ситуации на дорогах и отмены автобусных рейсов.

"Западная Сибирь еще раз поразила воображение климатологов. В Новосибирске наши метеостанции отметили 37-41 градус мороза, предыдущие рекорды были побиты на 2-5 градусов. Рекорды были также перекрыты на метеостанциях областных центров Кемерова и Барнаула, там температуры превышали минус 40 градусов. В Томской области самые низкие температуры были зафиксированы в селе Тегульдет - минус 49 градусов. Это рекорды за 50-100 лет", - рассказал ТАСС пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин, добавив, что, например, в Барнауле был побит рекорд 1920 года.

Рост обморожений

Из-за неблагоприятных метеоусловий в ряде регионов Сибири действует режим повышенный готовности, экстренные службы, в том числе медики, работают в усиленном режиме. Так, в Новосибирской области за выходные с обморожением в медучреждения обратились 33 человека. "Для сравнения, за сутки с 25 декабря, когда в регионе началось понижение температуры, было зарегистрировано одно переохлаждение и четыре отморожения (три человека госпитализированы). До этой даты с начала зимы регистрировались единичные обращения граждан с переохлаждением и отморожением", - пояснили в Минздраве.

В Кемеровской области, где морозы достигали 47 градусов, за выходные было зафиксировано больше 40 случаев обморожения, трое из которых произошли с детьми.

Проблемы транспорта

В дни сильных морозов, с 25 по 28 декабря, дорожные службы пришли на помощь 40 водителям на федеральных трассах Новосибирской, Кемеровской и Омской областей, сообщили в понедельник в пресс-службе "Сибирского управления автомобильных дорог". "Причиной аварийных остановок стало перемерзание дизельного и низкокачественного топлива", - отметили в "Сибупавтодоре".

В Новосибирской области и Томской областях из-за неблагоприятных погодных условий в регионе отменили более ста автобусных рейсов. Также осложнился подвоз в школы детей из отдаленных населенных пунктов. Как сообщил журналистам министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, из-за морозов дома остались порядка 4,5 тыс. школьников. Похолодание привело и к проблемам с авиасообщением. Ранее помощник транспортного прокурора Томской области Дмитрий Дубенюк сообщал, что на 13 часов был задержан самолет, следующий по маршруту Екатеринбург - Томск - Екатеринбург.