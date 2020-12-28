Омский художник-микроминиатюрист создал к Новому году микрокнигу изо льда

ОМСК, 28 декабря. /ТАСС/. Известный омский художник-микроминиатюрист, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Анатолий Коненко создал к Новому году книгу размером 4 на 5,5 см со страницами изо льда. Как рассказал в понедельник ТАСС Коненко, это издание русской народной сказки "Снегурочка".

"Размер книги 40 на 55 мм, она сделана из отдельных листов, которые выполнены изо льда. На этих ледяных страницах на восьми разворотах написана вся народная сказка "Снегурочка", - рассказал Коненко.

По его словам, для отлива ледяных страниц сначала растапливался кристально чистый лед, после чего полученную воду заливали в специальные формочки. "Просто воду нельзя замораживать, структура [льда] из нее никуда не годится, - уточнил художник. - Потом я полученные страницы при помощи специальной технологии соединил в книжный блок. Книга хорошо закрывается и открывается, можно листать, но только в перчатках, чтобы не растаяла".

Коненко добавил, что пока книга хранится у него дома в обычной морозилке. "Мы думаем над тем, как ее представить общественности. Для этого нужна морозильная камера со стеклом, чтобы ее было хорошо видно. Если мы сможем это реализовать, то где-нибудь выставим ее", - отметил он.

Сам лед, по его словам, материал недолговечный. "Думаю, полгода она может продержаться, - высказал свое мнение создатель книги. - Конечно, если ее положить в морозилку и совсем не трогать, то можно ее сохранить надолго. Для этого надо сделать к ней футляр из оргстекла и туда вложить, чтобы по ней не двигался воздух, влажность не менялась".

Анатолий Коненко - всемирно известный художник-микроминиатюрист, создатель целой серии микрокниг и микрокомпозиций. В 2002 году его супермикрокнига А. П. Чехова "Хамелеон" размером 0,9 на 0,9 мм была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. С 2006 года вместе с сыном Станиславом издал серию книг с 13 алфавитами народов мира, каждая из которых имеет размер 0,8 на 0,8 мм. В числе известных произведений Коненко - настоящая подкованная золотыми подковами блоха, караван верблюдов в ушке швейной иглы, кузнечик со скрипкой. В 2011 году созданный отцом и сыном миниатюрный аквариум с мальками рыбок данио рерио, камешками и настоящими водорослями был признан Мировой академией рекордов (World Records Academy) самым маленьким в мире.