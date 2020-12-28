Власти Новосибирской области снизят финансирование региональных аграриев на 12% в 2021 г.

НОВОСИБИРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Новосибирской области намерены снизить в 2021 году объем финансирования из областного бюджета программы развития сельского хозяйства на 12% - 1,9 до 1,7 млрд рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила и. о. министра сельского хозяйства региона Светлана Невзорова.

"В 2021 году на поддержку аграриев Новосибирской области по программе развития сельского хозяйства выделят 3,1 млрд рублей, из них 1,7 млрд рублей из областного бюджета. В 2020 году из областного бюджета было выделено 1,9 млрд рублей", - сообщила Невзорова.

Она добавила, что в 2020 году предприятиям малого бизнеса возместили часть затрат на проведение агротехнологических работ (предотвращающих эрозию почвы - прим. ТАСС) по федеральной программе развития сельского хозяйства. Всего было направлено почти 241 млн рублей, в том числе 53 млн рублей из областного бюджета.

Также предприятиям, не включенным в реестр субъектов малого и среднего бизнеса, в 2020 году выделили 196,2 млн рублей на возмещение части затрат на покупку минеральных удобрений и средств защиты растений.

Ранее о необходимости увеличения поддержки аграриям заявляли депутаты Новосибирской области. По их словам, необходимо изменить критерии предоставления субсидии из федерального бюджета регионам на оказание несвязанной поддержки аграриям, занимающихся растениеводством. В связи со сложной экономической ситуацией необходимо пересмотреть критерии численности работников предприятий-получателей такой поддержки со 100 до 250 человек.