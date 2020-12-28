На пост мэра Норильска претендуют 12 кандидатов

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. Прием заявлений от кандидатов на пост мэра Норильска завершился в Красноярском крае. На должность главы города претендуют 12 человек, сообщили в понедельник ТАСС в Горсовете Норильска.

"Прием заявлений от претендентов на должность главы города Норильска завершен. Желающие принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на пост градоначальника могли подать в комиссию соответствующий пакет документов с 27 ноября по 28 декабря текущего года. На момент завершения заявочной кампании документы поступили от 12 человек", - сообщили в Горсовете.

Среди подавших заявления и. о. главы города Николай Тимофеев, экс-глава Таймырского района Сергей Ткаченко, глава Туруханского района Олег Шереметьев, первый вице-мэр Красноярска Владислав Логинов.

Городской совет Норильска 28 июля принял отставку мэра города Рината Ахметчина, исполнять его обязанности стал вице-мэр Тимофеев. Первоначально Тимофеев планировал принять участие в конкурсе, но в середине октября заявил, что находится на карантине из-за коронавируса в семье и не сможет сдать документы в конкурсную комиссию. Назначенный на 30 октября конкурс по отбору на должность главы Норильска не состоялся, так как от участия в нем отказались семь из восьми ранее заявившихся кандидатов.

Избрание мэра Норильска проходит в два этапа. На первом - конкурсная комиссия отберет не менее двух кандидатов. После чего из отобранных кандидатов горсовет выберет мэра. Заседание конкурсной комиссии назначено на 22 января, сессия горсовета пройдет 26 января.