Самолет из Екатеринбурга прибыл в Томск с задержкой в 13,5 часов из-за мороза

ТОМСК, 28 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Руслайн" прибыл в понедельник в Томск, где несколько дней наблюдается температура ниже 30 градусов и смог, из Екатеринбурга с задержкой в 13,5 часов из-за метеоусловий, следует из данны онлайн-табло томского аэропорта.

Самолет должен был сесть в Томске в 05:35 (01:35 мск), однако рейс, как пояснили ТАСС в транспортной прокуратуре, по метеоусловиям был задержан. На вылет в обратном направлении - из Томска - был зарегистрирован 41 пассажир. Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения их прав.

По данным онлайн-табло, самолет сел в Томске в 19:02 (15:02 мск). "Нарушения прав пассажиров не было. В связи с тем, что о задержке было объявлено заранее, пассажиры не воспользовались гостиницей от авиакомпании, трое вернули билеты", - сообщил ТАСС помощник транспортного прокурора Томской области Дмитрий Дубенюк.

В Томске в минувшие выходные температура воздуха опустилась ниже 40 градусов. В понедельник морозы сохранились, но стали мягче - потеплело до минус 30, на улице образовался смог.