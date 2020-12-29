"Распадская" приобрела "Южкузбассуголь" за 67 млрд рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Распадская" накануне завершила сделку по покупке "Южкузбассугля" за 67,74 млрд рублей, которая была анонсирована в ноябре, следует из материалов компании.

Ранее все акционеры "Распадской", включая Evraz (основной акционер "Распадской", доля более 90%), одобрили покупку "Южкузбассугля" за 67,74 млрд руб. у Evraz НТМК и "Сибметинвеста" (обе компании входят в холдинг Evraz).

Evraz сообщал о намерении консолидировать все свои угольные активы на базе "Распадской". В том числе "Распадская" должна была приобрести "Южкузбассуголь", стоимость которого Evraz оценил в 67,74 млрд руб. Запасы объединенной компании составят 1,9 млрд т угля. "Распадская" войдет в пятерку лидеров мирового рынка коксующегося угля по выручке в результате покупки "Южкузбассугля".

Акционеры "Распадской", которые не были согласны с приобретением "Южкузбассугля" или не участвовали в голосовании по одобрению сделки, вправе требовать выкупа своих акций компанией по цене 164 руб. за бумагу согласно утвержденной "Распадской" программе обратного выкупа.

О компании

"Распадская" занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области, компания объединяет три шахты, один разрез, обогатительную фабрику и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. В 2019 г. "Распадская" добыла 12,8 млн т угля, что на 1% больше, чем в 2018 г.