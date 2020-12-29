Синоптики прогнозируют аномальные морозы в Иркутской области до 7 января

ИРКУТСК, 29 декабря. /ТАСС/. Пришедшие в Иркутскую область аномальные морозы, которые уже привели к массовым отключениям электроэнергии, продержатся до 7 января. Об этом во вторник сообщила журналистам начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского гидрометцентра Анна Бабанова.

Морозы установились в Иркутской области в воскресенье, 27 декабря. В минувшие дни в некоторых районах температура ночью опускалась до 50 градусов, днем - 40. Аномальные для декабря тридцатиградусные морозы наблюдаются в Иркутске, среднесуточная температура воздуха в городе на 6-10 градусов ниже климатической нормы.

"В последние дни декабря и первые дни января ожидается антициклональный тип погоды. Он предполагает малое количество осадков, будет слабый снег сыпать просто из морозного воздуха, ветер слабый, температуры ожидаются низкие на все предстоящие праздники до 7 января. Основной температурный фон - минус 31-36 градусов, в пониженных местах - минус 41-46. Дневные температуры - минус 24-29 градусов, местами минус 34-39", - сказала Бабанова.

В новогоднюю ночь в Иркутске будет около 28-30 градусов.

Как сообщила журналистам заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова, за последние десять лет похожие погодные условия в регионе наблюдались в 2018 и 2010 годах.

Перебои с электроэнергией

Морозы в Иркутской области привели к перегрузу электросетей и массовым отключениям электроэнергии. В Иркутске уже сутки без света остаются часть поселка имени Горького и несколько садоводств. Как сообщила во вторник пресс-служба администрации города, всего было обесточено 386 жилых частных домов, в которых проживают 437 человек. Утром во вторник было частично восстановлено электроснабжение в поселке Горького и в десяти садоводствах.

Пресс-служба Иркутской электросетевой компании сообщила, что в 11:44 (06:44 мск) во вторник из-за перегруза электротехнического оборудования произошло аварийное отключение электроэнергии в поселке Новогрудинина и в пяти садоводствах под Иркутском. Проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Власти Иркутска заявили, что в случае длительных перебоев с электроснабжением жителей обеспечат дровами и углем, предоставят горячее питание и временное жилье.