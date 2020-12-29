В Новосибирске ребенок-инвалид выпал с балкона квартиры на 19 этаже

НОВОСИБИРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Следователи Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) после падения 14-летнего ребенка-инвалида в Новосибирске с балкона квартиры, расположенной на 19-м этаже. Инцидент произошел во вторник, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

"В целях установления обстоятельств произошедшего следственным путем следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщила Кулешова.

По ее словам, тело 14-летнего мальчика обнаружили возле многоквартирного дома по улице Дуси Ковальчук. Предварительно установлено, что ребенок, являющийся инвалидом с детства, выпал с балкона квартиры, расположенной на 19-м этаже.

По данным следствия, мальчик находился дома с матерью. Признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.