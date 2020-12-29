В Алтайском крае по программе кешбэка продали путевки на 45 млн рублей

ТАСС, 29 декабря. Почти тысяча отдыхающих воспользовались туристическими путевками по программе кешбэка за туры для отдыха в Алтайском крае, который ежегодно посещают около 2 млн туристов. Об этом сообщил журналистам во вторник начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Специальная программа по поддержке внутреннего туризма, по которой туристы смогут получить возврат части стоимости туров по РФ или проживания, была запущена летом. Наиболее популярными направлениями признаны Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Севастополь, Республика Алтай, Алтайский край, Калининградская область.

"Более 50 туроператоров со всей страны продавали в два этапа туры по программе кешбэка в Алтайский край. В первом этапе программы приняли участие 15 коллективных средств размещения, включая санатории. Ими было реализовано 956 путевок на сумму более 45 млн рублей", - сказал он, добавив, что услуги санаториев были наиболее востребованы у отдыхающих.

По словам Дешевых, в программе приняли участие шесть региональных туроператоров, продавшие 520 турпакетов. Он добавил, что турпоток в Алтайском крае снизился на 40% по итогам 2020 года в связи с пандемией, из-за которой туротрасль была в простое три месяца. Количество туристов за текущий год составит 1,3 млн против 2,2 млн в 2019 году.

"С учетом прогнозов по ковиду на следующий год и оценок экспертов, на мой взгляд, продление программы кешбэка было бы актуально. Это поддержало бы отрасль", - резюмировал он.

Туризм в Алтайском крае активно развивают: регион ежегодно посещают не менее 2 млн туристов. В связи с пандемией туробъекты были в простое около трех месяцев, с 8 июня в регионе разрешили работать санаториям. В городе-курорте Белокурихе с 27 июня заработали турбазы, гостиницы и другие туробъекты. В Алтайском крае развиты разные виды туризма: санаторный, семейный, экстремальный, экологический. В крае есть единственный за Уралом город-курорт федерального значения Белокуриха, особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь", игорная зона "Сибирская монета", курорт на лечебных соленых озерах в городе Яровое и другие интересные туристам объекты.

Потери курортного сбора

Недополученный из-за пандемии объем курортного сбора в регионе составил 33 млн рублей. Это больше 70% от запланированных показателей, сообщил Дешевых.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В июле 2020 года алтайскими властями было принято решение о приостановлении сбора в связи с экономической и социальной ситуацией, вызванной пандемией.

"Мы планировали в конце 2019 года, что поступит примерно 46 млн рублей, по факту поступило 13 млн 400 тысяч. Это связано с тем, что его взимание было приостановлено. Таким образом, разница между прогнозом и фактом на сегодняшний день составляет 33 млн", - сказал он.

Дешевых пояснил, что в 2021 году на средства, полученные в рамках сбора, в Белокурихе планируется обновление нескольких терренкуров для прогулок отдыхающих, а также создание многофункциональной комплексной площадки для туристов рядом с популярным санаторием "Алтайский замок".

В июле депутаты Алтайского краевого Заксобрания (АКЗС) поддержали изменения в системе курортного сбора, снизив его сумму в 2021 и 2022 году с 50 до 30 рублей. Таким образом, запланированный для взимания объем средств на 2021 год уменьшится с 46 до 30 млн, добавил Дешевых.