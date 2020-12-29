В Кузбассе двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в частном доме

КЕМЕРОВО, 29 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел утром во вторник в частном доме в Анжеро-Судженске в Кузбассе, после тушения на месте обнаружены тела четырех человек, в том числе двоих маленьких детей. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте управления СК РФ по Кемеровской области.

"В 09:38 (05:38 мск) поступило сообщение, что в одном из частных домов города Анжеро-Судженска после тушения пожара обнаружены тела 23-летнего мужчины и 22-летней женщины, детей 2 и 4 лет. По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). По предварительным данным, очаг возгорания располагался около отопительной печи, причиной возгорание могла стать неисправность печного отопления", - говорится в сообщении.

Пожарных на место происшествия вызвали соседи. По данным регионального главка МЧС, на момент прибытия первого подразделения спасателей горели уже кровля и веранда дома. На месте пожара от МЧС России работали 19 человек и 4 единицы техники. Проводятся экспертизы для установления точных причин возгорания и гибели людей.