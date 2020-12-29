Вторую волну аномальных морозов в Западной Сибири прогнозируют в новогодние праздники

НОВОСИБИРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Более продолжительная волна аномальных морозов придет в Западную Сибирь в первой декаде января, сразу после Нового года. Температура воздуха будет опускаться до 42 градусов, сообщила во вторник в пресс-центре ТАСС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

В конце декабря в Западной Сибири установились аномальные морозы. Столбики термометров показали рекордные цифры, опустившись в некоторых регионах до -49. Были побиты несколько температурных рекордов, державшиеся 50-100 лет.

"Безусловно, это была первая проба пера у арктического холода, и следующая, вторая волна холода, более продолжительная и будет наблюдаться в первой декаде января", - сказала Лапчик.

По ее словам, в Западной Сибири, в первой декаде января ожидается устойчивый мороз на 8-10 градусов ниже нормы. Температура опустится до -30, -35, местами до -42 градусов. Ночью же столбик термометра может упасть и до -45 градусов. Лишь местами на новогодних праздниках можно будет наблюдать температуры -22, -27 градусов.

Обильных осадков в начале декабря не ожидается. В саму же новогоднюю ночь, в Новосибирске прогнозируется 30-32 градуса мороза. При этом, рекордно холодной новогодней ночью, считается ночь 1930 года, когда было зафиксировано -43 градуса.

По прогнозам центра "Фобос", на юге России новогодняя ночь будет теплой, благодаря воздушному потоку из Средиземноморья. Около нуля градусов ожидается в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге. В Поволжье прогнозируется снег и легкий мороз. А в Москве 1 января прогнозируется погода в диапазоне 3 градуса мороза - 2 градуса тепла, что на 7-8 градусов выше нормы.