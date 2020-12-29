Расхождение в объеме попавших в воду ГСМ под Норильском составляет 7 тыс. тонн

КРАСНОЯРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Расхождение в оценках объемов попавших в воду ГСМ после разлива под Норильском между истцом и ответчиком в деле по иску Росприроднадзора к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочернее предприятие ГМК "Норникель") составляет 7 тыс. тонн. Об этом во вторник сообщил адвокат Юлий Тай, представляющий интересы НТЭК.

"В настоящий момент, <...> по мнению истца, в воду попало 19,132 тыс. тонн. Ответчик же считает, что 11,988 тыс. тонн, то есть расхождение составляет более семи тысяч тонн", - сказал Тай.