Расхождение в объеме попавших в воду ГСМ под Норильском составляет 7 тыс. тонн

КРАСНОЯРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Расхождение в оценках объемов попавших в воду ГСМ после разлива под Норильском между истцом и ответчиком в деле по иску Росприроднадзора к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочернее предприятие ГМК "Норникель") составляет 7 тыс. тонн. Об этом во вторник сообщил адвокат Юлий Тай, представляющий интересы НТЭК.
"В настоящий момент, <...> по мнению истца, в воду попало 19,132 тыс. тонн. Ответчик же считает, что 11,988 тыс. тонн, то есть расхождение составляет более семи тысяч тонн", - сказал Тай.
По его словам, истец не учитывает, а ответчик учитывает состав водно-топливной смеси, ГСМ, собранные с загрязненного грунта, собранные сорбентами, а также сгоревшее и испарившееся топливо.
Ранее Арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Росприроднадзора на 148 млрд рублей к Норильско-Таймырской энергетической компании, на принадлежащей которой норильской ТЭЦ-3 произошел масштабный разлив нефтепродуктов. Первое заседание суда прошло 12 октября, а 24 ноября началось рассмотрение дела по существу. В качестве третьих лиц по делу выступают ГМК "Норникель", Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.
В конце мая один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. Однако "Норникель" не согласился с методикой расчета - по подсчетам самой компании, ущерб составляет 21,4 млрд рублей.