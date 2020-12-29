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В Новосибирске ликвидировали пожар, при котором погибли четыре человека

Огнем повреждены три квартиры и кровля дома.
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Пожар в деревянном жилом доме в Октябрьском районе Новосибирска, в результате которого погибли трое детей и их мать, ликвидирован полностью, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"Полная ликвидация [пожара объявлена] в 14:00 (10:00 мск)", - говорится в сообщении.

Огнем оказались повреждены три квартиры и кровля дома.

Жилой деревянный дом загорелся в Октябрьском районе Новосибирска во вторник утром. В пожаре погибли трое детей и их мать. По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в результате пожара. Организована доследственная проверка на предмет наличия в действиях администрации Октябрьского района признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), в связи с допуском проживания семьи в аварийном доме.

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