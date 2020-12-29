Главу района в Новосибирской области поместили под домашний арест

НОВОСИБИРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска суд поместил под домашний арест главу Искитимского района Новосибирской области Олега Лагоду, задержанного в понедельник по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила во вторник старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"Сегодня судом по ходатайству следственных органов СК РФ по Новосибирской области в отношении главы Искитимского района Олега Лагоды, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказала Кулешова.

По ее словам, такая мера пресечения выбрана с учетом того, что обвиняемый может оказать давление на сотрудников администрации района, которые находятся в его подчинении, воспользоваться служебными связями и принять меры к уничтожению доказательств.

В 2014 году Лагода заключил с членами дачного некоммерческого товарищества договор купли-продажи, по которому предоставил им в собственность земельный участок на острове на территории Новосибирского водохранилища площадью 175 кв. метров. Надзорное ведомство установило, что цена земельного участка, установленная договором купли-продажи, оказалась в пять раз ниже его кадастровой стоимости. Кроме того, границы земельного участка оказались в пределах береговой полосы Новосибирского водохранилища, приватизация которой законодательством запрещена. Материалы проверки были направлены в следственный орган, в результате чего в отношении главы района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления).

Ранее Кулешова рассказала, что договор сделки составил 10 млн рублей при кадастровой стоимости участка 54,5 млн рублей. Лагоде предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ.