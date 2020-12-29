Суд на три дня сократил арест красноярскому бизнесмену Быкову

КРАСНОЯРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Краевой суд на три дня, до 21 февраля, сократил срок ареста красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову, обвиняемому в организации убийства исполнительного директора компании "Востоксибстрой" Андрея Неколова в 2005 году. Об этом во вторник ТАСС сообщил адвокат предпринимателя Алексей Прохоров.

"Сегодня прошло заседание по апелляции на продление ареста. Срок ареста сократили с 24 февраля по 21 февраля", - сказал Прохоров.

Быков с мая находился под арестом по обвинению в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. 22 октября Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, но вечером того же дня он был задержан по подозрению в организации убийства в 2005 году, затем арест был продлен до 24 февраля.

Утром 18 января 2005 года бизнесмен Неколов был убит четырьмя выстрелами из пистолета в центре Красноярска. Возглавлявший тогда региональный главк МВД Юрий Астахов связывал убийство с коммерческой деятельностью Неколова.

В августе 2020 года адвокат Быкова сообщал ТАСС, что это дело строится на показаниях киллера Александра Живицы. В 2015 году Живица был приговорен к 12 годам колонии строгого режима за убийства, совершенные в 1990-х годах. Также он выступил со свидетельскими показаниями по делу криминального авторитета Вилора Струганова. Живица утверждал, что исполнял убийства по приказу Струганова. Быкова также подозревают в руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов.