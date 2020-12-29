В Иркутске возбудили дело о халатности сотрудников ФСИН после конфликта между осужденными

ИРКУТСК, 29 декабря. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело о халатности сотрудников ФСИН после конфликта между осужденными в СИЗО-1 Иркутска, в результате которого одному из них были нанесены телесные повреждения. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального управления СК.

"По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Иркутской области своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 29-летнему осужденному", - говорится в сообщении.

Также продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту совершения противоправных действий в отношении осужденного.

Пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области распространила заявление о том, что мужчина получил телесные повреждения в результате конфликта между осужденными в камере. Пострадавший был госпитализирован. По данным ведомства, по факту нанесения телесных повреждений осужденному была инициирована проверка, материалы направлены в следственные органы, возбуждено уголовное дело.

По данным СМИ, пострадавшим является 29-летний уроженец Тувы, осужденный за кражу лошади.