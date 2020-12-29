В Омске осудили бывшего главу следственного отдела по делу о взятке

ОМСК, 29 декабря. /ТАСС/. Омский суд приговорил к 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима бывшего руководителя следственного отделения по Кировскому округу Омска СУ СК РФ по Омской области Романа Оляницкого, сообщила во вторник пресс-служба регионального следственного управления. Он за взятку взялся организовать фальсификацию доказательств по уголовному делу о мошенничестве, чтобы помочь группе лиц избежать ответственности.

"Приговором Кировского районного суда бывшему руководителю следственного отдела Оляницкому назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 4-кратным сумме взятки, с лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций на 5 лет", - сообщили в пресс-службе.

Его пособники - адвокат Николай Хорошман, который обвинялся в посредничестве во взяточничестве, и экс-следователь Ксения Бычек, которая фальсифицировала доказательства, - приговорены к 4 и 2 годам колонии общего режима соответственно. При этом Бычек предоставлена отсрочка исполнения наказания до достижения ее ребенком 14 лет. В прокуратуре Омской области добавили, что предмет взятки - 250 тыс. рублей - конфискован в пользу государства.

Суд установил, что в ноябре 2019 года Оляницкий получил от Хорошмана в два приема взятку в размере 250 тыс. рублей за фальсификацию доказательств по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. При получении второй части взятки он был задержан сотрудниками УФСБ России по Омской области.

Фальсифицировать доказательства должна была Бычек. Взяточники рассчитывали, что это позволит избежать уголовной ответственности всей группировке, за исключением одного человека. Так как его действия были переквалифицированы на менее тяжкий состав преступления, преступники планировали ходатайствовать о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа.

После возбуждения уголовного дела следователи были уволены за нарушение присяги и совершение проступка, порочащего честь сотрудника СК РФ. В прокуратуре отметили, что Хорошман и Бычек признали вину в совершении преступлений, Оляницкий же с обвинением не согласился.