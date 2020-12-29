Власти Омской области отказались от планов по повышению платы за капремонт

ОМСК, 29 декабря. /ТАСС/. Губернатор Омской области Александр Бурков принял решение отменить из-за пандемии коронавируса повышение с 1 января минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилье, сообщила пресс-служба областного правительства.

Ранее губернатор рассказал, что тариф за капремонт не повышался в регионе с 2013 года, что стало причиной нехватки средств на реализацию планов по ремонту многоквартирных домов. Омское Минэнерго в своих расчетах обосновывало необходимость повышения платы с 6,7 рублей сразу на 46%.

"В фонде капремонта существует большой дефицит в связи с тем, что тариф не поднимался ни разу с момента его утверждения в 2013 году. Сегодня дефицит составляет 1 млрд 600 млн рублей. Но нужно учитывать, в каком положении наши граждане. Мы находимся в условиях пандемии. Исходя из этого, я считаю, что рост на 46% недопустим. Мною было принято решение не рассматривать данный вопрос. Повышения тарифа на капитальный ремонт на следующий год не будет", - цитирует пресс-служба Буркова.

В 2019 году капитальный ремонт в Омской области был проведен в 1 537 домах, что составляет 99,6% от запланированного показателя. В 2020 году регион вынужден был из-за нехватки средств снизить объем работ в 2,4 раза - до 636 многоквартирных домов. Тогда представители фонда пояснили ТАСС, что собираемые средства постоянно обесцениваются из-за ежегодной инфляции и удорожания строительных материалов, при этом размер платы за капремонт не менялся в Омской области с момента создания фонда в 2013 году. В фонде подчеркнули, что собираемость взноса в регионе по итогам 2019 года находится на высоком уровне - 92,54%.