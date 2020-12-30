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Синоптики прогнозируют аномально холодную погоду в регионах Сибири в ближайшие дни

Температура ниже нормы также ожидается на Дальнем Востоке - в Хабаровском и Приморском краях
© Андрей Самсонов/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Погода будет представлять опасность в Тюменской, Томской, Омской, Новосибирской областях и на юге Красноярского края в ближайшие пять дней в связи с мощной волной аномального холода. В настоящее время это самая серьезная метеорологическая проблема, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Волной холода называют падение зимних температур ниже нормы на 7 и более градусов в течение долгого времени.

"Из наиболее серьезных проблем, которые существуют, - это очень длительные и интенсивные холода в Западной Сибири и на юге Красноярского края. Аномалии в течение ближайших пяти дней (два последних дня 2020 года и первые дни января) будут 8-12 градусов со знаком минус и в Тюменской, и в Томской, и в Омской, и Новосибирской областях. Это мощная и сильная волна холода, что, конечно, опасно", - сообщил он.

По словам Вильфанда, аномальный холод в ближайшие дни ожидает также жителей Хабаровского и Приморского краев, где температура будет ниже нормы на 4-6 градусов.

Теги
РоссияПриморский крайТюменская областьКрасноярский крайХабаровский крайНовосибирская областьОмская областьТомская областьВильфанд, Роман Менделевич
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