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Новосибирский областной суд оставил под стражей руководителей "Церкви последнего завета"

Трое фигурантов дела были арестованы в конце сентября

НОВОСИБИРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Новосибирский областной суд признал законным арест руководителей религиозной организации "Церкви последнего завета" Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, отклонив апелляционные жалобы защиты, сообщили в своем Telegram-канале адвокаты обвиняемых.

"Новосибирский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу для всех обвиняемых по уголовному делу. Апелляционные жалобы защиты отклонены", - говорится в сообщении.

В конце сентября основатель религиозной общины Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, пресс-секретарь общины Вадим Редькин и руководитель школы при "Церкви последнего завета" Владимир Ведерников были арестованы в Новосибирске. В ноябре Центральный районный суд Новосибирска продлил им арест. Адвокаты обжаловали данное решение. По данным СК, руководители общины в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 239 УК РФ ("Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами").

Центр "Церкви последнего завета" расположен в Курагинском районе на юге Красноярского края.

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РоссияКрасноярский крайНовосибирская область
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