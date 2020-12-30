Перинатальный центр в Новосибирске планирует начать работу в феврале 2021 года

НОВОСИБИРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Один из крупнейших за Уралом перинатальных центров в Новосибирске, строительство которого велось с 2013 года и который досрочно сдали в эксплуатацию в начале декабря, начнет принимать пациентов в феврале 2021 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства области.

Строительство нового здания перинатального центра стоимостью 2,3 млрд руб. началось в 2013 году и должно было завершиться в 2015 году, однако из-за нехватки средств его остановили. В конце 2018 г. эксперты омского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на реконструкцию и оснащение перинатального центра и выдали положительное заключение. Летом 2019 г. строительство возобновилось, ввод в эксплуатацию был намечен на 2021 год.

"В последний месяц зимы в новом перинатальном центре появятся на свет первые малыши. Главный врач областной клинической больницы Анатолий Юданов доложил губернатору Андрею Травникову во время выездного рабочего совещания: перинатальный центр начнет принимать пациентов с 1 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.

В настоящее время здание перинатального центра комплектуют мебелью и медицинским оборудованием. Переезд отдельных подразделений начнется сразу после новогодних каникул, 11 января.

Как сообщал ранее министр здравоохранения региона Константин Хальзов, центр будет сдан досрочно для оборудования в нем ковидного госпиталя, для чего из резервного фонда правительства Новосибирской области было выделено 75 млн рублей. Однако главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов выступил с предложением вместо перинатального центра использовать в качестве резерва для заразившихся коронавирусом освободившиеся площади в больнице.

Губернатор Андрей Травников отметил, что при стабилизации ситуации с коронавирусом под ковидный госпиталь не будут переоборудовать и старые площади перинатального центра, где в настоящее время размещена перинатальная служба.