В Иркутской области устранили угрозу подтопления поселка Листвянка из-за ледовых заторов

ИРКУТСК, 16 января. /ТАСС/. Спасатели МЧС устранили угрозу подтопления жилых домов в поселке Листвянка на берегу озера Байкал в 70 км от Иркутска, где накануне вышла из берегов река Крестовка. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

"Спасатели МЧС России устранили угрозу подтопления жилых домов в поселке Листвянка. 16 января на протяжении светового дня 14 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Иркутской области проводили аварийные работы по устранению угрозы подтопления жилых домов в поселке. Спасатели бензопилами пропилили лед от берега Байкала вверх по течению Крестовки, расчистив русло протяженностью 80 м, до места выхода наледи. Таким образом было убрано около 50 кубометров льда", - говорится в сообщении.

В пятницу в поселке был введен режим повышенной готовности из-за выхода наледи на реке Крестовка, который произошел в результате нарушения ледового покрытия в верховьях. По данным МЧС, угроза подтопления в Листвянке возникает каждую зиму, однако местные власти своевременно не приняли меры для предотвращения выхода наледи.

Были подтоплены семь приусадебных участков в пониженной местности поселка, в зоне возможного подтопления оказались и жилые дома на четырех улицах поселка, был развернут пункт временного размещения.

Поселок Листвянка расположен на Байкале у истока реки Ангары. Из-за близости к Иркутску и транспортной доступности считается туристическими воротами Байкала. Здесь расположены несколько десятков турбаз, гостиниц и гостевых домов.