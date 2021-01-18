Глава Новосибирской области заявил, что в регионе свободны более половины больничных коек

НОВОСИБИРСК, 18 января. /ТАСС/. Количество свободных коек в Новосибирской области, где в 2020 году остро стояла проблема нехватки коечного фонда на фоне пандемии коронавируса, превышает 50%. Занятыми остаются более 2 тыс. койко-мест, сообщил в интервью ТАСС на полях Гайдаровского форума губернатор региона Андрей Травников.

"На сегодняшний день четыре больницы, которые раньше были койко-центрами, перепрофилировались обратно. И количество свободных коек сегодня превышает 50%. У нас всего лишь две с небольшим тысячи коек занято", - сказал Травников.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, сейчас коечный фонд в Новосибирской области составляет более 4,5 тыс.

На территории региона действуют больше 100 учреждений, подведомственных региональному Минздраву. Ранее в связи с ростом числа заразившихся в Новосибирске под инфекционные госпитали были перепрофилированы ряд крупных медучреждений региона. В конце ноября в Новосибирске в эксплуатацию досрочно был сдан областной перинатальный центр, который власти также рассматривали для размещения там ковид-госпиталя, однако во время открытия глава региона отказался от этой идеи. По данным оперативного штаба на утро 18 января, в регионе зафиксировано 30,3 тыс. случаев заражения COVID-19.

В конце 2020 года новосибирские власти сообщили о строительстве в регионе инфекционной больницы, вопрос о необходимости ранее поднимали депутаты регионального Заксобрания, отмечавшие, что вопрос сильно обострился на фоне пандемии коронавируса. Осенью 2020 года в связи с ростом числа заразившихся в Новосибирске под инфекционные госпитали были перепрофилированы областной кардиодиспансер, больница скорой помощи, родильный дом, госпиталь ветеранов войн, а также два федеральных медучреждения.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.