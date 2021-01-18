В Новосибирской области увеличат количество пунктов вакцинации почти в два раза

НОВОСИБИРСК, 18 января. /ТАСС/. Количество пунктов вакцинации от коронавируса в Новосибирской области до конца недели будет увеличено почти в два раза - с 33 до 57. Об этом сообщил в ходе оперативного совещания правительства региона министр здравоохранения области Константин Хальзов.

18 января в регионах РФ начинается массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации 13 января поручил президент РФ Владимир Путин.

"С сегодняшнего дня мы добавили 10 медицинских учреждений, их стало 33. Учитывая поручение президента, мы до конца недели увеличим количество пунктов вакцинации до 57, и максимально 59 будут принимать участие в вакцинации", - сказал министр.

Он добавил, что в выходные в регион дополнительно поступило 4 680 доз. Всего вакцинацию прошли 2 119 человек.

Ранее Хальзов сообщал, что в регионе планируется формировать мобильные бригады, которые будут осуществлять вакцинацию на выезде. Поставки вакцины ожидаются каждую неделю. В настоящее время в общей сложности в регион поставили более 10 тыс. доз вакцины. По данным оперативного штаба региона на утро 18 января, в Новосибирской области зафиксировано более 30,3 тыс. случаев заражения коронавирусом.