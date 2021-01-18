ГУФСИН в Приангарье проверят на предмет соблюдения прав человека

"В связи с большим количеством вопросов вокруг событий в ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области, которые поступали и продолжают поступать от родственников подозреваемых, обвиняемых и осужденных, руководством ФСИН России было принято решение о направлении в территориальный орган сотрудников Службы по соблюдению прав человека в УИС, которые дадут оценку мерам, принимаемым ГУФСИН по соблюдению законодательства в подведомственных учреждениях, изучат вопросы общественного контроля за местами лишения свободы и взаимодействия с правозащитным сообществом", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 18 января. /ТАСС/. ФСИН России решила направить в Иркутскую область сотрудников Службы по соблюдению прав человека в уголовно-исправительной системе для проверки работы регионального управления. Это связано с поступающими многочисленными вопросами о ситуации в исправительной колонии №15, где в апреле 2020 года произошел бунт, сообщается в понедельник на сайте федерального ведомства.

Представители ведомства должны будут встретиться с уполномоченным по правам человека в Иркутской области, председателем Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания и представителями прокуратуры. Для родственников осужденных, подозреваемых и обвиняемых будет организован прием по личным вопросам.

Бунт в исправительной колонии строгого режима начался 9 апреля. Между одним из осужденных, который был помещен в штрафной изолятор, и сотрудниками учреждения произошел конфликт. Заключенные напали на работника колонии, а вечером 10 апреля устроили пожар. Практически полностью выгорела промышленная зона. После пожара на территории колонии было найдено тело осужденного, который, по предварительной информации, покончил с собой.

СК возбудил два уголовных дела по статьям о дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, и об организации массовых беспорядков. По информации СК, установлены основные зачинщики и участники, их порядка 200 человек. Ранее управление ФСИН по Иркутской области сообщало, что установлены заказчики беспорядков. Летом 2020 года прокуратура вносила представление в адрес главного управления ФСИН по Иркутской области в связи с тем, что одному из адвокатов не дали встретиться с осужденными после произошедшего бунта.