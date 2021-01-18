В Омске прокуратура организовала проверку после многочисленных аварий на теплосетях

ОМСК, 18 января. /ТАСС/. Прокуратура Омской области организовала проверку из-за многочисленных аварийных отключений подачи тепла в Омске в тридцатиградусные морозы и жалоб жителей на низкую температуру в домах. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

На прошлой неделе мэрия Омска после многочисленных жалоб на низкую температуру в детских садах и школах сообщила, что применение компанией "Омск РТС", по сетям которой в городе подается тепло, новой программы для расчета гидравлики привело к сбою в работе всей городской системы теплоснабжения. В компании заявили, что в большинстве случаев причинами пониженной температуры является низкая готовность учебных учреждений к отопительному сезону.

"Прокуратура Омской области с учетом многочисленных аварийных отключений теплоснабжения в Омске в связи с прорывами на теплотрассах и необходимостью проведения профилактических работ, вызвавших нарушения температурного режима в жилых помещениях граждан, поручила прокурору города и административных округов Омска провести проверку соблюдения законодательства при эксплуатации системы теплоснабжения и обеспечении прав граждан на комфортные условия проживания", - сообщила прокуратура.

В пресс-службе прокуратуры ТАСС уточнили, что полной статистики о количестве аварий на теплосетях пока нет, но от жителей города поступает много жалоб и звонков на холод в домах. В ходе проверки ведомство оценит законность принятия объектов теплоснабжения при подготовке к отопительному сезону, своевременность и полноту мер, принятых для устранения аварий, соблюдение температурного графика и перерасчет платы за теплоснабжение при превышении нормативных сроков его отключения.

Жительница Омска Ирина Жаркова рассказала ТАСС, что в этом году в сильные морозы температура в ее квартире опускалась до 16 градусов, что минимум на четыре градуса меньше установленной законом нормы. "Теплоснабжающая организация и аварийная служба в ответ на жалобы отсылали в нашу управляющую компанию "Полет". Туда мы три раза обращались, там обещают "подрегулировать", на этом все заканчивалось", - сказала она, отметив, что в доме есть проблемы и с подачей горячей воды.

С резким падением температуры в помещениях - на 4-5 градусов ниже установленной законом нормы - жители Омска столкнулись еще в конце декабря, когда в регион пришли тридцатиградусные морозы. По данным Обь-Иртышского УГМС, средняя температура первой декады января в Омской области была ниже нормы на 9-12 градусов. Только за первые четыре дня года в единую дежурно-диспетчерскую службу Омска поступило почти 600 обращений с жалобами на нарушение температурного режима в жилых домах. После окончания новогодних праздников жители города стали жаловаться и на низкую температуру в образовательных учреждениях, куда дети вынуждены ходить в теплой одежде.