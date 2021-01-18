В Красноярске три женщины и ребенок пострадали при пожаре

КРАСНОЯРСК, 18 января. /ТАСС/. Ребенок и три женщины получили отравление угарным газом во время пожара в пятиэтажном доме в Красноярске. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС.

"Из горящей квартиры эвакуировались две женщины самостоятельно и получили отравление, переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Сотрудниками МЧС из вышележащей квартиры спасены два человека, женщина и ребенок, они получили также отравление и переданы врачам скорой помощи. Отравление получили все четыре человека", - сообщили в МЧС.

Возгорание произошло на площади 15 кв. метров в доме по адресу: 60 лет Октября, 31. На месте работают семь единиц техники, 19 человек.

В пресс-службе добавили, что пожар ликвидирован в 18:41 (14:41 мск).

В новость были внесены изменения (17:16 мск) — добавлена информация о ликвидации пожара в последнем абзаце.