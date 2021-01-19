Глава Хакасии назначил нового министра здравоохранения республики

ТАСС, 19 января. Глава Хакасии Валентин Коновалов назначил министром здравоохранения республики Олега Ананьевского, в декабре прошлого года занявшего пост заместителя руководителя регионального Минздрава, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе правительства республики.

Предыдущий министр Виктор Шевченко ушел со своего поста 23 ноября 2020 года после критики полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергея Меняйло. По мнению полпреда, Минздрав региона не справлялся с задачами в организации работы в борьбе с коронавирусной инфекцией. Главный врач Абаканской межрайонной больницы Ананьевский 2 декабря 2020 года был назначен заместителем министра.

"Валентин Коновалов подписал распоряжение о назначении министром здравоохранения республики Хакасия Олега Ананьевского, он прошел все необходимые процедуры согласования на эту должность", - сказали в пресс-службе.

Новый министр родился в 1963 году, закончил Красноярский государственный медицинский институт. Работал главным врачом участковой больницы в Усть-Абаканском районе, заместителем главного врача центральной районной больницы этого же муниципалитета. С 2005 по 2014 годы был заместителем, первым заместителем министра здравоохранения республики. С 2014 по 2020 годы - главный врач Абаканской межрайонной больницы.