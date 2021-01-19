В Алтайском крае организуют отстрел волков из-за выхода хищников к городам

БАРНАУЛ, 19 января. /ТАСС/. Отстрел волков организуют на территории нескольких районов Алтайского края для защиты жителей и животных, которые выходят из лесов к городам и селам, сообщил во вторник пресс-центр администрации города-курорта Белокуриха.

"Увеличение численности хищников зафиксировано госинспекторами на территории Смоленского и Алтайского районов, охотничьего угодья Кытмановского района, природного парка "Предгорье Алтая". Со стороны граждан и организаций поступили сигналы о выходе волков близко к населенным пунктам. В социальных сетях появляется множество видео, к которым необходимо относиться критически и не поддаваться панике <…> Администрация города обратились в Минприроды Алтайского края в связи с сообщениями жителей о возможном выходе волков на территорию города. Подготовлен документ по регулированию численности волка, он находится на подписи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одновременно формируется бригада охотников. Меры приняты, чтобы защитить местных жителей и их домашних животных.

"Ситуации, когда численность волков становится больше, чем допустимая для естественного природного баланса, не что-то из ряда вон выходящее. В прошлом году в Алтайском крае не было такой необходимости, в текущем году она появилась. Своевременно принятые меры позволят устранить угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, домашних и диких животных. Ситуация находится на контроле охотуправления", - подчеркивается в пресс-релизе.