Суд взыскал с новосибирского "Спецавтохозяйства" 53 млн рублей по иску Росприроднадзора

НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области взыскал с МУП "Спецавтохозяйство" Новосибирска 53,6 млн рублей задолженности по оплате за негативное воздействие на окружающую среду по иску Росприроднадзора. Информация опубликована на сайте суда.

"Взыскать с муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска "Спецавтохозяйство" в пользу Сибирского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования задолженность по оплате за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 53 649 355 рублей", - говорится в решении.

Росприроднадзор обратился с иском в суд в феврале 2020 года. Заявитель указал, что ответчик в 2018 году не внес плату за размещение принятых твердых коммунальных отходов (ТКО) и золошлаковой смеси от сжигания углей, и попросил взыскать эту задолженность. Представители "Спецавтохозяйства" при этом отметили, что в 2018 году предприятие не разграничивало отходы от третьих лиц, формировало ТКО по двум кодам: "мусор от офисных и бытовых помещений организаций" и "отходы из жилищ несортированный".

Суд в решении указал, что обязанность по исчислению платы за размещение ТКО за 2018 год у компании возникла с начала 2019 года. При этом декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год была составлена в 2019 году, на основании чего суд отклонил доводы компании. Помимо задолженности, суд взыскал в федеральный бюджет с муниципального предприятия пошлину в размере 200 тыс. рублей.

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска "Спецавтохозяйство" существует около 90 лет. Является самостоятельным предприятием и входит в состав департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. Предприятие предоставляет комплекс услуг по вывозу и размещению твердых коммунальных отходов.