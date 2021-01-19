В селе под Красноярском обнаружили тело школьника

КРАСНОЯРСК, 19 января. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели школьника в селе Шалинское Красноярского края, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"В следственные органы из полиции поступило сообщение о том, в частном доме в селе Шалинское обнаружено тело 15-летнего подростка", - сказал представитель ведомства, добавив, что дело возбуждено по ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства").

По предварительной версии, ребенок не пошел в школу, и вернувшаяся с работы мать обнаружила его мертвым. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы, проводится допрос свидетелей.