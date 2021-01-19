В Новосибирске возбудили дело по факту смерти четырех человек при пожаре

НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Уголовное дело по факту смерти четырех человек при пожаре в надстройке над гаражом возбуждено в Новосибирске, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц")", - сообщила она.

По версии следствия, неустановленное лицо занималось оказанием такой услуги - предоставляло помещение в надстройке над одним из боксов в гаражном кооперативе "Этра". Кулешова уточнила, что вместе с этим организована проверка на предмет наличия в действиях контролирующих органов, не выявивших и допустивших нарушения, признаков халатности.

Пожар начался в 03:34 по местному времени (23:24 мск) на втором этаже гаражного комплекса в правобережной части города. По данным пресс-службы регионального главка МЧС, горела надстройка над капитальным гаражом. Площадь пожара составила 120 кв. м, открытое горение было ликвидировано через час. Прокурор области Яков Хорошев поручил прокуратуре города Новосибирска организовать проверки законности функционирования подобных построек.