В Новосибирской области до 1 марта планируют привить от коронавируса около 20% учителей

18 января в регионах РФ начинается массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации 13 января поручил президент РФ Владимир Путин. Ранее Федорчук сообщал, что вакцинацию в регионе прошли более 600 сотрудников образовательных учреждений.

НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Более шести тысяч учителей, проживающих в Новосибирской области, до 1 марта получат вакцину от коронавируса. Это составляет около 20% от общей численности педагогического состава, сообщил журналистам в среду министр образования региона Сергей Федорчук.

"По моим данным, изъявили желание вакцинироваться - 6708 человек. <...> От педсостава это примерно 20%. <…> Нам была поставлена задача до 1 марта всех желающих провакцинировать. Завтра составляем графики и уже полноценно, начиная с четверга, этот процесс пойдет", - сказал Федорчук.

Вакцинация преподавателей будет проходить в пунктах, оборудованных в медучреждениях, без выездов в школы. Федорчук добавил, что не стоит ожидать 100%-ной вакцинации педагогического состава, поскольку некоторые учителя уже переболели коронавирусной инфекцией и имеют антитела.

Ранее глава областного Минздрава Константин Хальзов сообщал, что в регионе планируется формировать мобильные бригады, которые будут осуществлять вакцинацию на выезде. Поставки вакцины ожидаются каждую неделю. В настоящее время в общей сложности в регион поставили более 10 тыс. доз вакцины. По данным оперативного штаба региона на утро 19 января, в Новосибирской области зафиксировано более 30,6 тыс. случаев заражения коронавирусом.