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Пандемия COVID-19

Учебный год продлят в 10 школах Новосибирской области

Решение не касается 9-11 классов, где будет ОГЭ и ЕГЭ
© Сергей Красноухов/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Около 10 школ Новосибирской области приняли решение продлить учебный год на 5-10 дней, чтобы дети смогли полностью освоить материал, который они не смогли пройти из-за увеличенных каникул в связи с пандемией. Об этом сообщил журналистам в среду министр образования региона Сергей Федорчук.

Обучение после осенних каникул в новосибирских школах продолжилось в смешанном формате. Ученики первых - пятых и одиннадцатых классов учатся очно, остальные классы и малокомплектные школы - дистанционно. С 11 декабря все школьники вернулись к очному формату обучения, вместе с тем, в регионе были продлены новогодние каникулы до 17 января.

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"В отдельных образовательных организация уже известно, что учебный год будет продлен на срок 5-10 дней, но это не касается 9-11 классов, там, где будет ОГЭ и ЕГЭ. Около десяти таких школ, я точно знаю", - сказал Федорчук.

Он подчеркнул, что решение о продлении учебного года будет приниматься каждой школой самостоятельно. Как следует из данных Министерства образования региона, всего в Новосибирской области около тысячи учреждений среднего образования.

Министр сообщил, что на 19 января в школах зафиксировано 39 случаев заболевания COVID-19, в детских садах - 13 случаев, в высших учебных заведения на контроле находятся 104 человека, заразившихся коронавирусной инфекцией, среди них 70 студентов. По данным оперативного штаба региона на утро 19 января, в Новосибирской области зафиксировано более 30,6 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Теги
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